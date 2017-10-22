يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى البنود الآتية:

البند الأول: انتخاب أمين السر.

البند الثاني: انتخاب المراقب.

البند الثالث: الاستجوابات.

أدرج على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من النائبين رياض العدســاني ود. عــبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ويتضمن خمسة محاور هي:

المحور الأول: مجلس الوزراء - الأمانة العامة.

المحور الثاني: البطالة.

المحور الثالث: الإعلام.

المحور الرابع: التضليل في الأسئلة البرلمانية.

المحور الخامس: مجلس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريع.

وذلك طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة انتخاب أعضاء اللجان، حيث تنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله».

(أولا)ـ لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، (كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء).

(ثانيا) ـ اللجان الدائمة وهي كما يأتي:

أ- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.

ب - لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.

ج- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.

د - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.

ه - لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.

و - لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.

ز - لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.

ح - لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.

ط - لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.

ي - لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.

ك - لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

البند الخامس: ما يستجد من الأعمال.

نص مرسوم الدعوة

ونص مرسوم رقم 229 لسنة 2017 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على الآتي:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح يوم الثلاثاء 4 من صفر سنة 1439 ه الموافق 24 من اكتوبر سنة 2017.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.