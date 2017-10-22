بدر السهيل

تجتمع اليوم 4 لجان برلمانية لاستكمال مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال، والتصويت على التقـاريـر التـي أنجزتهـا استعدادا لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وتستكمل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 153 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتناقش أيضا اقتراحا برغبة بشأن فتح مجال الترقي لوظيفة موجه فني أول وموجه فني عام لقطاعات الخدمة الاجتماعية والنفسية كما كان في السابق.

وإصدار قرارات وزارية لدعم عمل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لتعزيز دورهم المهني والمحافظة على استقلاليتهم وتوفير المكان المناسب بما يتناسب مع خصوصية العمل مع الحالات الفردية.

ويحضر اجتماع اللجنة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس. وتستكمل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات تحقيقها.

وتعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعا للتصويت على التقارير المنجزة.وتستكمل لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر، قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون لإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا باسم «جامعة صباح الأحمد» في محافظة الأحمدي هدفها توفير الكوادر المتميزة في مجالات العلوم والتربية.