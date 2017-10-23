وجه الملتقى التاسع لرواد بيت المقدس في العالم الإسلامي امس تحية تكريم وإكبار لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تصديه لوفد دولة الاحتلال في اجتماع الاتحاد الدولي للبرلمانات الذي عقد مؤخرا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي عقد على مدى يومين تحت شعار «شعب صامد وأمة معطاءة» بمشاركة أكثر من 700 شخصية عربية وإسلامية بارزة من نحو 30 دولة من مختلف القارات أكدوا على دعمهم لصمود المقدسيين.

وشدد البيان الختامي على رفض بيع عقارات الكنيسة العربية في القدس الشريف وإدانة محاولة إضفاء الشرعية عليها من أي كان، معتبرا ان القدس وما فيها وكل فلسطين ليست للبيع ولا للمساومة وهي ملك للأمة لا تفريط فيها ولا تنازل.

وثمن المجتمعون موقف المطران عطاالله حنا وجماهير الشعب الفلسطيني الرافض لهذه المؤامرة، كما حيوا بحماسة لافتة وقوف أبناء الأمة المتجدد مع القضية وتعبيرهم من مختلف المنابر عن تعلقهم بالحق الفلسطيني ورفضهم للكيان الغاصب.

ووقف المشاركون وقفة تكريم وإكبار لكل من الغانم والنائبة التونسية سلاف قسنطيني والنائبة الأردنية وفاء بني مصطفى على تصديهم لوفد دولة الاحتلال في سانت بطرسبرغ.

واستحضر المشاركون في الملتقى «الصفعة التي تلقتها حكومة بنيامين نتنياهو من قارة افريقيا بتصديها لمؤتمر الاختراق الصهيوني في توغو اذ كان لمؤسسات الائتلاف وهيئاته خاصة في الغرب الأفريقي دور مشهود في ذلك».

ودعا المشاركون الشرفاء وشعوب القارة الأفريقية والأمة الى مزيد من اليقظة والتصدي للمحاولات المستمرة للكيان الإسرائيلي لاختراق حصونهم.