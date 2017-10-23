أصدر سفير دولة فلسطين في البلاد رامي طهبوب بيانا صحافيا جاء فيه: قام المدعو عوفر جندلمان الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنشر تغريدة عبر حسابه على «تويتر» يهدف من ورائها الى بث سمومه المعهودة باتجاه العلاقات الراسخة والمتجذرة عبر السنين بين دولة فلسطين ودولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد الهيستيريا التي أصابت دولة الاحتلال في اعقاب المداخلة غير المسبوقة التي قام بها رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة في مدينة سان بطرسبورغ والتي طالب خلالها بطرد الوفد الاسرائيلي من قاعة الاجتماعات والتي تابعها العالم بأسره.

إنني إذ أؤكد ان هذه التغريدة السامة ليس لها اي أهداف سوى التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيته ومحاولة المس بالعلاقات الفلسطينية ـ الكويتية غير القابلة للمس بأي شكل من الاشكال ولن يتمكن جندلمان او اي كان من المساس بها.

إن فحوى التغريدة القذرة التي قام بها، ما هو إلا عمل فردي لا يتحمل مسؤوليته سوى من قام به، والذي لا يمثل إلا نفسه وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجهات الفلسطينية المعنية.

إن الموقف الفلسطيني واضح جدا ولا يقبل التأويل من أي كان، وهو: ان دولة فلسطين وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده مع دولة الكويت قلبا وقالبا، وان مواقف دولة الكويت في جميع المراحل التاريخية موضع تقدير واحترام، بل وموضع فخر واعتزاز قيادة وشعب دولة فلسطين.

وستبقى دولة فلسطين والشعب الفلسطيني على الوفاء لدولة الكويت الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ضمير الأمة العربية وحامي القضية الفلسطينية وللشعب الكويتي الشقيق، ولم ولن ننسى الدعم الكويتي اللامحدود الذي قدم عبر السنين وعلى كل المستويات وفي أحلك الظروف للشعب الفلسطيني وقضيته.