أكد النائب د.محمد الحويلة أن قرار وزارة التعليم العالي تطبيق شرط اختبار «الايلتز» و«التوفل» لتسجيل الطلبة في خطة البعثات متسرع ويظلم خريجي مدارس التربية الذين لا يدرسون اللغة الانجليزية بنفس المستوى الموجود في المدارس الخاصة بشكل عام والأجنبية منها بشكل خاص.

وقال د.الحويلة: إن مثل هذا القرار يفترض دراسة آثاره السلبية قبل تطبيقه حتى لا يؤثر على مستقبل الطلبة بحرمانهم من الابتعاث.

لذلك لابد من إلغائه أو تعديله مع إعداد برامج لتأهيــل طلـبة مدارس التربية لاجتياز مثل هذه الاختبارات مستقبلا، حفاظا على العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف النائب د.محمد الحويلة، أنه يجب توسيع دائرة الابتعاث الخارجي في جامعات مرموقة لأن ذلك بمنزلة الاستثمار الأفضل في عقول شبابنا الذين يعودون من تلك الجامعات محملين بخبرات علمية وتكنولوجية كبيرة تفيد المجتمع بأسره، فلا تنمية من دون عنصر بشري على كفاءة عالية.

وأوضح النائب د.محمد الحـــويلة، أن اللـــغات الأجنبية باتت وسيلة مهمة للتواصل مع العالم الخارجي واستكمال التعليم العالي والدراسات العليا، الأمر الذي يستلزم تطوير مناهـــج التعليم فيما يخص اللغة الانجليزية حتى يصبــح خريج الثانوية العامة قادرا على الالتحاق بأي جامعة أجنبية من دون عوائق وحواجز اللغة.