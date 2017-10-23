استكملت لجنة حماية الأموال تحقيقاتها حول هيئة أسواق المال وما ورد في استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، لتنتهي بذلك من جميع المواضيع التي كلفت بها من المجلس.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين إن اللجنة اجتمعت بحضور ثلاثة أعضاء وصوتت على التقرير المتعلق بالتحقيق في موضوع هيئة أسواق المال ويتضمن مجموعة من التوصيات، كما صوتت على التقرير المتعلق بمحاور استجواب وزير الإعلام السابق ويضم مجموعة من التوصيات تشمل بعض الإحالات إلى النيابة العامة.

وأوضح أن التقرير في طور الطباعة وسيرفع إلى المجلس بشكل رسمي غدا.