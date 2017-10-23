أكد النائب عبدالله فهاد ان الاجتماع النيابي في مكتب النائب البابطين ركز على الأولويات وناقش انتخابات اللجان والاستجوابات، مشيرا الى انه سيكون هناك موقف موحد من الاستجوابات التي قدمت وستقدم خلال الايام المقبلة.

وقال فهاد في تصريح صحافي ان تقديم استجواب العبدالله قبل انتخابات اللجان ابتزاز حكومي هدفه الضغط على النواب وهذا غير مقبول ونطلب ان تكون الحكومة نزيهة.

وتابع بالقول فهاد ان دخول الحكومة متضامنة لمعركة اللجان محاولة لخلق الاستقطاب في قاعة عبدالله السالم والتأثير على استجواب العبدالله. واستدرك فهاد قائلا: اتجاه الحكومة للتضامن في التصويت على اللجان سيكون اثره سلبيا على الحكومة.

وقال يجب ان تكون قناعة النواب هي التي تحكم اللجان وليس سيطرة الحكومة.

واكد فهاد ان اللقاء النيابي الذي تم في مكتب البابطين كان تشاوريا وتنسيقيا تم خلاله مناقشة الاولويات النيابية، لافتا الى اننا نهدف من خلال هذه المجموعة النيابية الى تكريس العمل البرلماني الجماعي لان العمل الفردي لن يوصلنا الى نتيجة خاصة تحت قاعة عبدالله السالم والذي يقودنا كنواب للبر بقسمنا.

واضاف قائلا: ان حالة التفرد الحكومي غير مقبولة تماما ولن تؤتي بثمارها في قاعة عبدالله السالم، لافتا الى ان المعترك المقبل ليس سهلا ونحتاج الى تعاون وتكاتف نيابي يمهد لتحقيق طموح الشعب الكويتي.

واوضح ان قضية اعادة الجناسي من القضايا الموجودة في أجندة النواب الذين اجتمعوا في مكتب البابطين وهذا الموضوع كان نابعا من وعود حكومية وتعهد أمام صاحب السمو الامير، وأي إخلال بهذا التعهد والاتفاق يؤكد عدم احترام هذه الوعود.