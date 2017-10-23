أكد النائب محمد الدلال ان هناك لقاءات تتم لمجموعات نيابية بهدف التنسيق في اللجان لكي تكون فاعلة وليست العبرة بكثرة اللجان وإنما بفاعليتها.

وأضاف الدلال نحتاج التنسيق لترتيب الأولويات ويجب ان يكون على رأسها دعم الدولة في تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية.

وشدد الدلال على ضرورة أهمية التنسيق بين الأعضاء من أجل تفويت الفرصة على المتصيدين الذين يحاولون الإضرار بالمجلس الحالي.

‎وأكد الدلال ان التشكيل الحكومي مرتبط بصلاحيات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء ودورنا ان نرفع إليهما الملاحظة بإعادة النظر في التشكيل بما يواكب طبيعة المجلس الحالي.

ومن جانب آخر، بين الدلال انه حضر اللقاء في مكتب البابطين من أجل تحديد مجموعة من الأولويات المتفق عليها وهناك أيضا اتفاق على أهمية التنسيق مع مجاميع نيابية أخرى.

وقال الدلال في ظل التطورات والصراع الخليجي ـ الخليجي القائم والمتغيرات الإقليمية والدولية يتطلب ان نفكر بشكل عميق في كيفية التعامل مع التحديات الأمنية وسيناريوهات المستقبل بما فيها السلبية.

وأعرب الدلال عن تقديره لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على موقفه الذي كان يمثل ضمير الشعب الكويتي المحق والتزم بالجانب الشرعي والدستوري في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومن عايش الاحتلال العراقي الغاشم يدرك انه لا يمكن القبول بأي ممارسات للاحتلال.