أعلن النائب شعيب المويزري عن تأييده لطرح الثقة في الاستجوابات التي ستقدم لوزير الإعلام ووزير النفط والكهرباء ووزيرة الشؤون والتنمية.

وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكل يعرف ما سيجري في دور الانعقاد القادم من خلال متابعة تصريحات الزملاء والقراءات السياسية سواء من سياسيين أو وسائل الإعلام.

وأشار المويزري إلى انه جرت العادة في المجالس السابقة عندما يعلن احد النواب نيته تقديم استجواب لأحد الوزراء يقوم باقي الزملاء بإعلان تأييدهم لهذا الاستجواب أو هذه الاستجوابات.

وأضاف المويزري أن الكل يعلم عن إعلاني قبل ثلاثة شهور لتقديمي عدة استجوابات منها وزيرة الشؤون ووزيرالنفط وغيرهم وتقدم بعض الأعضاء وأعلنوا عن تقديم استجوابات لوزراء النفط والكهرباء والشؤون والهدف الأساسي هو محاسبة المقصرين من الوزراء، ولذلك أعلن تأييدي لجميع الاستجوابات التي ستقدم للشؤون والتنمية ووزير النفط والكهرباء ووزير الدولة ووزير الإعلام.

وأشار أن الكل يعلم مدى قصور أداء هؤلاء الوزراء في واجباتهم فإن أتينا للعبدالله فإن هناك الكثير من المخالفات في جميع الجهات التي يترأسها وخالف المادة ٩٩ من الدستور ولم يحترمها.

وعن وزيرة الشؤون فأشار المويزري فإنها لم تقصر في واجبها فقط إنما أذلت المعاقين والمعاقات وهناك إهانة وتعسف.