طالب النائب خالد العتيبي وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس بإلغاء قرار إلزام الطلبة الراغبين في الالتحاق بخطة بعثات الوزارة باستيفاء شرط الحصول على معدل اختبارات اللغة الايلتز او التوفل بشروط جديدة تنص على ألا تقل الدرجة الكلية للطلبة في الاختبار عن 5 درجات، و5 درجات في جميع الحقول.

ووصف العتيبي القرار بالظالم، مؤكدا ان رفض أساتذة في الجامعة، واتحادات خارجية، وأعداد كبيرة من الجموع الطلابية القرار يؤكد انه تعسفي ويأتي في إطار الحملة الموجهة ضد طلابنا في الخارج ودليل أن القرار تمت صياغته بلا دراسة فنية وبعيدا عن مصالح الطلاب.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا إن هذا القرار سيتسبب في حرمان العديد من الشباب بالالتحاق بالبعثات الخارجية عند تطبيقه العام المقبل، وسيصنع مشاكل عند تطبيقه وسيقف عائقا أمام مستقبل أبنائنا الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية خارج البلاد الأمر الذي يؤكد أن هناك أيادي تعبث بملف المبتعثين بالخارج بقرارات تعسفية تضر بمصالح أبنائنا.