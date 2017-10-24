سامح عبدالحفيظ

أكد رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد أن اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة وضع المجلس البلدي المقبل وتصورات الحكومة، مبينا أن وزير البلدية اعتذر عن حضور الجلسة لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.

ولفت فهاد في تصريح للصحافيين إلى أنه تمت مناقشة جميع الجوانب التشريعية والقانونية، موضحا أن الحكومة عاكفة على وضع مشروع بقانون إضافة إلى وجود اقتراح بقانون مرفوع من اللجنة مدرج على جدول الأعمال بشأن موضوع تعديل الانتخابات.

وأشار فهاد إلى أن هذا القانون سيكون أولوية نيابية لإقرارها في المفترة المقبلة، مبينا أن هناك أمرين يواجهان انتخابات المجلس البلدي المقبل يجب أن يتم حسمهما، الأول قانوني ويتعلق بتحصين الجداول الانتخابية وهذا الأمر ضمن المسؤولية السياسية على وزير البلدية بأن يطلع على وضع المجلس البلدي المقبل، والثاني هو الفراغ التشريعي وتتم معالجته عن طريق إقرار القانون المقدم بشأن توزيع الدوائر بالاتفاق بين المجلس والحكومة.

وأضاف أنه يجب أن نسرع من هذه العملية ولا ننتظر هذه اللجنة المؤقتة تمتد إلى فترات طويلة، وربما أن هذا الأمر يراد له بطريقة أو أخرى، لكن هذا الأمر يجب ألا يقبل.