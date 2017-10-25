اختتم الوزير الشيخ محمد العبدلله حديثه في رده على المستجوبين بعد تقديم طلب لطرح الثقة به سيُصوت عليه 1 نوفمبر: "أتوجه للرئاسة والنواب بالشكر لتحملهم طول الوقت بالردود، وأنا مفوض أمري لله، وضميري مرتاح، وشعرت بالألم عندما مس بذمتي المالية، وأوجه كلامي أمام أمي، انني غدا راح أروح للنيابة العامة وأوجه لنفسي تهمة انني متمصلح، والوعد بالشارع، أنا أعرف أرد على هؤلاء.. لن استقيل ولن أطلب إعفائي وأمري بيد سمو الأمير".

وقال العبدالله بعد الجلسة مخاطبا والدته الشيخة د. سعاد الصباح: "سامحيني يمه لأنهم أقحموك في هذا الأمر".

وكان العبدالله أبدى أسفه خلال الجلسة للاتهام الموجه من قبل المستجوبين بأنه لا يحب الكويتيين، وقال: "آلمني اتهامي بأنني لا أحب الكويتيين، فأنا اعتبر نفسي قريبا منهم وهم عقال راسي".