بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقيات تهاني الى اعضاء مجلس الامة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقيات تهاني الى اعضاء مجلس الامة الذين فازوا بعضوية لجان المجلس متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهاني مماثلة.

وكان مجلس الأمة قد اختار اليوم عددا من أعضاء لجانه البرلمانية الدائمة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 وفق آليتي الانتخاب والتزكية وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور الكويتي.

وتنص المادة (93) من الدستور على أن "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله".

وزكى المجلس النواب د.عودة الرويعي وأسامة الشاهين ود. خليل أبل لعضوية لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية كما زكى النواب سعود الشويعر وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وحمدان العازمي ود. حمود الخضير لعضوية لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية.

وزكى المجلس كذلك النواب صالح عاشور وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وخلف العنزي وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين ود. خليل أبل لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيما زكى النواب د.عودة الروعي وسعدون العتيبي ود. خليل أبل ود. جمعان الحربش ود. عادل الدمخي لعضوية لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية.

ولعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية زكى المجلس خالد العتيبي وسعد الرشيدي ود.حمود الخضير ويوسف الفضالة وأسامة الشاهين.

وزكى المجلس ايضا النواب عبدالله العنزي وماجد المطيري ونايف المرداس وراكان النصف ومحمد الهدية وناصر الدوسري وعلي الدقباسي لعضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.

ولعضوية لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية انتخب المجلس كلا من النواب عسكر العنزي وسعود الشويعر ونايف المرداس وفراج العربيد وسعدون العتيبي فيما انتخب النواب محمد المطير وعسكر العنزي والحميدي السبيعي ومحمد الدلال وأحمد الفضل وطلال الجلال وخالد الشطي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وانتخب المجلس النواب علي الدقباسي وصلاح خورشيد وحمد الهرشاني وفراج العربيد والدكتور محمد الحويلة بعضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

واختار المجلس أعضاء لجان حماية الأموال العامة والأولويات والميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدائمة وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور الكويتي.

وانتخب المجلس لعضوية لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النواب مبارك الحريص وخالد الشطي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وحمد الهرشاني.

كما انتخب النواب ثامر السويط وأحمد الفضل وفيصل الكندري لعضوية لجنة الأولويات البرلمانية على أن يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وزكى المجلس النواب عدنان عبدالصمد ورياض العدساني وصفاء الهاشم والدكتور محمد الحويلة والدكتور عادل الدمخي وعبدالله الرومي والدكتور عودة الرويعي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وفي ختام الجلسة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 من شهر اكتوبر الجاري.