قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة بإلزام الجمعيات التعاونية بتخصيص ركن تعرض به الكتب العالمية وركن آخر للكتب المحلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للفنون والآداب.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

جميع وكالات النشر العالمية، بالإضافة الى منظمة اليونسكو تجمع على تدني مستوى القراءة بين مواطني الدول العربية بشكل عام وهذا بالطبع يشمل الكويت.

وحيث إن الأمم والشعوب لا تنهض ثقافيا إلا بالقراءة والاطلاع على تجارب العالم الأدبية، وجب على الدولة تسهيل الحصول على الكتب الثقافية والفلسفية المهمة والروايات الأدبية العالمية وتشجيع الناس على تناولها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة الآتي:

تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الجمعيات التعاونية في جميع مناطق الكويت بتخصيص ركن تعرض به الكتب العالمية وركن آخر للكتب المحلية، وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب.