كم يبلغ إجمالي الحالات المرضية المرسلة للعلاج بالخارج؟

وجه النائب راكان النصف سؤالين الى وزير الصحة جمال الحربي بشأن قضية الممرضات الهنديات وتجاوزات العلاج بالخارج.

وقال النصف في سؤاله الأول: نشرت جريدة الجريدة بتاريخ 13/10/2017 خبرا تحت عنوان: «الحربي لـ «الجريدة»: بت قضية الممرضات الهنديات خلال الاسبوع الحالي» وتضمن الخبر التالي:

«قالت مصادر صحية مطلعة ان التقرير رفعه الوكيل المساعد للشؤون الادارية ومديرا ادارة الوظائف العامة والتنمية البشرية، ويتضمن جلب 588 ممرضة للعمل في الكويت وبعد عمل الفحص الطبي لهن وإعطائهن ورقة تسليم عمل تمت ملاحظة عدم وجود درجات وظيفية تضمن صرف رواتبهن». وبناء عليه يرجى تزويدي بالتالي:

1 ـ نسخة من التقرير المشار اليه كاملا مع مرفقاته الذي تم اعداده من قبل قطاع الشؤون الادارية؟

2 ـ هل قمتم بإجراء تحقيق في ذلك الموضوع؟ ومن هم المتسببون باستقدام هؤلاء الممرضات من الهند من غير توفير الدرجات الوظيفية لهن؟ وما هو عددهن؟

3 ـ ما مدى صحة دخول (588 ممرضة) الى البلاد عن طريق دولة الهند او دولة الامارات العربية المتحدة؟ وما الشركات التي جلبت هؤلاء الممرضات؟ كما يرجى تزويدي بجميع المخاطبات بين تلك الشركات ووزارة الصحة في هذا الشأن؟

4 ـ يرجى تزويدي بأسماء اعضاء الفريق من الممرضات الذين ذهبوا الى دولة الامارات المتحدة لعمل الامتحانات لهؤلاء الممرضات؟ وكم مرة سافروا الى الامارات؟ وهل تم سفرهم بقرار وزاري كمهمة رسمية ام عن طريق الشركات التي تجلب الممرضات؟ وما الجهة التي تحملت تكاليف سفر واقامة فريق الممرضات الى دولة الامارات؟

5 ـ يرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الهند والكويت بخصوص جلب الممرضات وما اسماء الشركات الهندية الحكومية التي ذكرت في الاتفاقية حفاظا على مواطنيها من التلاعب والاستغلال؟ وما عدد الممرضات الهنديات التي تم جلبهن الى الكويت للعمل في وزارة الصحة عن طريق الشركات الهندية المتفق عليها؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

6 ـ هل يعتبر جلب الممرضات عن طريق دولة الامارات العربية المتحدة مخالفا للاتفاقية مع جمهورية الهند؟

وقال النصف في سؤاله الثاني: نمى الى علمي ان ديوان المحاسبة بعث بخطاب الى وزارة الصحة يذكر فيه ان هناك حالات قد أرسلت بواسطة تدخل أعضاء مجلس الامة او شخصيات سياسية كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة السنوي 2014-2015 «التدخل في عرض العديد من الحالات المرضية المتقدمة لطلب العلاج بالخارج بواسطة اعضاء مجلس الامة وشخصيات اخرى بلغ ما امكن حصره منها (6456) حالة خلال الفترة من يناير 2014 الى يناير 2015». وبناء عليه يرجى تزويدي بالتالي:

1 ـ آخر لائحة علاج بالخارج؟ وهل توجد لائحة تنظيمية عمل المكاتب الصحية في الخارج يرجى تزويدي بها ان وجدت.

2 ـ ما المبلغ المرصود لبند العلاج بالخارج للسنة المالية الجارية ٢٠١٦-٢٠١٧؟ وما المصروف منها حتى تاريخ هذا السؤال؟

3 ـ كم يبلغ اجمالي عدد الحالات المرضية (امراض القلب، امراض السرطان، امراض الاطفال، الحالات الحرجة، الحالات الطارئة) المرسلة للعلاج بالخارج؟

4 ـ يرجى تزويدي بنسخة من الخطاب الموجه من الوزارة إلى مجلس الوزراء أو الى وزارة المالية بطلب اعتماد تكميلي لبند العلاج بالخارج؟ وما الاسباب وما رد مجلس الوزراء او وزارة المالية على طلب الاعتماد التكميلي؟