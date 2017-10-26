قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: يعد موسم الربيع من المواسم المحببة إلى الكويتيين، حيث يحلو التنزه في البر وإنشاء المخيمات.

ونظرا لأن البلاد تعاني من اتساع مساحة التصحر، فإن المساهمة في حل هذه المشكلة يعود بالنفع على الدولة التي تنفق أموالا طائلة للقضاء على التصحر، ولخلق أجواء تنافسية بيئية بين المواطنين بحيث يشكل مسابقة بين أصحاب المخيمات لتخضير الأرض المحيطة بمخيماتهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء ورعايتها حتى تصبح لدينا أرض خضراء على امتداد حدود الدولة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ولتحقيق التنمية البيئية والمحافظة على مكونات البيئة.

ونص الاقتراح على ما يلي: أن يتم زرع في كل مخيم مرخص ما لا يقل عن عدد 5 شتلات فطرية من البيئة الكويتية (سدر - عرفج ...) مع الأخذ بعين الاعتبار بتوفير الدولة لهذه الشتلات والبذور، وتكون من ضمن اللوائح التنفيذية من قانون حماية البيئة بالتنسيق بين الهيئة للبيئة والهيئة والعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتوزع جوائز في نهاية موسم التخييم على أفضل تشجير بيئي.