هل تجيز النظم واللوائح أن يكون مقرر لجنة الترقيات بأي قسم من أقسام كليات جامعة الكويت من الدكاترة الوافدين المعارين؟

هل رفعت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الكويت التقرير الأولي للجنة الكلية دون أخذ موافقة وتوقيع أحد أعضائها؟

هل يجوز قانوناً أن تتقدم عضو بهيئة التدريس التي سبق وقدمت ترشيحها للترقية بثمانية أبحاث مشتركة وبحث آخر شاركها به ستة من أعضاء الهيئة التدريسية ويتم ترقيتها بناء عليه؟

وجه النائب خليل عبدالله سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نمى إلى علمي وجود تجاوزات ومخالفات جسيمة في لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت تتعلق بمقررة اللجنة وواحدة من المتقدمات للترقية في نفس القسم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: نسخة من القرار الصادر بتشكيل لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت.

وهل تجيز النظم واللوائح أن يكون مقرر لجنة الترقيات بأي قسم من أقسام كليات جامعة الكويت من الدكاترة الوافدين المعارين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الدوافع لمخالفة النظم واللوائح المتعلقة بهذا الخصوص والتي أجازت للجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت تحديدا بإدراج دكتورة وافدة معارة لمدة عام من مصر عضوا في لجنة الترقيات؟ وأما إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالنظم واللوائح التي تسمح بالضم في عضوية اللجان الحكومية موظفين معارين ومن الوافدين، مع تقديم مبرر في عدم الاستعانة بمقرر للجنة الترقيات من الكويتيين.

وهل قامت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت بعقد اجتماع بتاريخ 7/3/2016 لبحث ترقية عضو هيئة تدريس دون تقديم البحث الخاص بترقية تلك الأستاذة الجامعية رغم طلب عضوين من اللجنة بالاطلاع على الملف البحثي للأستاذة، إلا أنه لم تتم تلبية طلبهما من قبل مقررة اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي باسم الأستاذة الجامعية المتقدمة للترقية بذلك التاريخ وإرفاق نسخة من البحث العلمي الخاص بها، ونسخة من مؤهلاتها العلمية وسنوات خبرتها العملية، مع تسبيب عدم السماح لعضوين من أعضاء لجنة الترقيات بالاطلاع على البحث المقدم منها وتوضيح ما إذا تم ترقيتها في اجتماع اللجنة بذلك التاريخ.

وهل رفعت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الكويت التقرير الأولي للجنة الكلية دون أخذ موافقة وتوقيع أحد أعضائها، ودون إدراج اعتراضه في محضر اجتماع اللجنة الذي عقد في 7/3/2016 حيث لم تقم مقررة اللجنة بتدوينه بالمحضر بصورة متعمدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم المبررات التي جعلت اللجنة تتخذ هذا الإجراء المخالف للنظم واللوائح الخاصة بصحة اعتماد تقرير اللجنة والمعدوم وغير نافذ قانونا في ظل عدم وجود توقيع واعتماد أحد أعضائها، مع ضرورة تزويدي بنسخة من محضر اجتماع اللجنة موضح أسم وتوقيع من وقع على المحضر والقرارات المتخذة فيه.

وهل عقدت لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت خلال الأشهر من ابريل حتى يونيو 2016 دون أن تقوم مقرر اللجنة بدعوة أحد أعضائها المعترضين على محضر اللجنة المنعقد بتاريخ 7/3/2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تسبيب عدم دعوة أحد أعضائها خلال تلك الفترة لاجتماعاتها؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بمحاضر اجتماع اللجنة خلال الفترة المذكورة مع بيان تواريخ التي عقدت خلالها اللجنة اجتماعاتها لمناقشة اعتماد الترقية للعضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة مع آخرين لتتم ترقيتها على هذا الأساس موضحا فيه اعتماد أسماء المحكمين الخارجيين مع إرفاق التقرير المرفوع من لجنة الترقيات بالقسم إلى لجنة الكلية.

وهل قام عضو لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت المعترض على ما أقرته اللجنة من بعض القرارات في محضرها المنعقد بتاريخ 7/3/2016 برفع شكوى لوزير التعليم العالي ولعمادة كلية الآداب ولمدير الجامعة ولنائب مدير الجامعة للشؤون العلمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بكافة المخاطبات التي رفعها عضو اللجنة المعترض مع توضيح أسباب اعتراضه وعدم موافقته على محضر لجنة الترقيات، مع تقديم مبررات عدم الرد على الشكاوى المقدمة من العضو المعترض من قبل المعنيين، وأسباب عدم تشكيل لجنة للتحقيق فيما ادعاه العضو المشتكي.

وهل تم تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الشكوى المقدمة من مقررة لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت والمتضمنة اتهامها عضو هيئة التدريس وعضو لجنة الترقيات المعترض على قرار الترقيات بأنه قام بتهديدها بسلوكيات غير أكاديمية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى موافاتي بقرار تشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاضر التحقيق مع عضو هيئة التدريس المعني بالشكوى كونه عضو بلجنة الترقيات أيضا مع تقديم نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة ضده والقرار الذي اتخذ ضده.

وهل أصدر مدير جامعة الكويت قرارا بترقية الدكتورة عضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة فيها مع آخرين دون التحقيق في المخالفات الواردة في خطاب عضو لجنة الترقيات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت المعترض على المحضر الخاص بترقية عضو هيئة التدريس التي تقدمت بأبحاث مشتركة لم تساهم فيها أساسا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزيدي بقرار الترقية للدكتورة المعنية.

وهل يجوز قانونا أن تتقدم عضو بهيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة الكويت التي سبق وقدمت ترشيحها للترقية بثمانية أبحاث مشتركة وبحث آخر شاركها به ستة من أعضاء الهيئة التدريسية ويتم ترقيتها بناء عليه، دون وجود بحث واحد من تأليفها؟ وهل يجوز لعضو هيئة تدريس أن يتقدم بعدة أبحاث مشتركة في حال طلب الترقية؟