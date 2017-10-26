سامح عبدالحفيظ- رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل

لم يتوقف التصعيد السياسي الذي بدأ مباشرة مع افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة لتتدحرج كرة الثلج التي لم تتوقف إلا بتغيير شكل إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

وأمس، أعلن النائب فيصل الكندري أنه سيقدم اليوم استجوابا لوزير النفط عصام المرزوق بالتعاون والتنسيق مع النائب عمر الطبطبائي.

مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الأمور لن تتوقف عند هذا الحد بل إن سيل الاستجوابات لن يتوقف حتى يتم الإعلان عن استقالة الحكومة وهو الأمر المتوقع في القادم من الأيام.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات النيابية متواصلة والتنسيق لم يتوقف، مشيرة الى ان استجوابا جديدا يعد مفصليا سيتم الاعلان عنه بداية الأسبوع المقبل أو اليوم.

وعـلى صـعيد اللجـان البرلمانية، اختارت ثلاث لجان أمس رؤساءها ومقرريها، حيث زكت لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي رئيسا والنائب نايف المرداس مقررا، فيما زكت لجنة الشؤون التشريعية النائب الحميدي السبيعي رئيسا للجنة والنائب طلال الجلال مقررا، وزكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد رئيسا، وصالح عاشور مقررا.