أكد النائب خالد محمد العتيبي ان المشهد السياسي الحالي يؤكد أن الحكومة تجني ما زرعته في دور انعقاد كامل من ضعف الأداء وتأجيل للقضايا محل اهتمام الشارع وعدم تفعيل مبدأ المحاسبة الحكومية للوزراء المقصرين، وذلك على الرغم من ملاحظات النواب المستمرة على أداء أغلب الوزراء، مشيرا إلى أن الشارع لديه تطلعات وأغلب الوزراء الحاليين غير مؤهلين لتحقيق هذه التطلعات.

وأضاف العتيبي لا نعلم موقف الحكومة الرسمي حتى الآن ونحن في انتظار ما ستعلنه بشكل رسمي لكي نبني عليه خطواتنا المقبلة، لكن ما حدث يؤكد أن هناك من يجزع من الأداة الرقابية وعلى الجميع أن يدرك أننا لن نفرط في القسم الذي أقسمناه وسنقوم أي خلل بأدواتنا التي أتاحها لنا الدستور.

وزاد العتيبي ان المجلس الحالي لديه القدرة على التعبير بشكل قوي عن إرادة الشارع وما يطلبه المواطنون، وعليه لا يوجد استجوابات شكلية وأغلبنا يطمح من وراء الأداة الرقابية إلى كشف الحقائق كاملة أمام الشعب وممثليه ومعالجة الأخطاء ومن ثم ترك الحكم للشارع وممثلي الأمة.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: إن هناك العديد من القوانين على جدول أعمال الجلسات وعلى الحكومة إن أرادت تقديم استقالتها مراعاة عامل الوقت والإسراع في خطواتها لكي يعود انعقاد الجلسات إلى المجلس من جديد، فلن نسمح بالمزيد من هدر الوقت على حساب المقترحات وقضايا الشارع الملحة.