وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس.

وجاء نص السؤال كالآتي:

1- تم تأسيس صندوق مالي لدعم تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية منذ سنوات عدة، فكم قيمة الدعم للصندوق؟ وكم طالب من فئة غير محددي الجنسية استفاد من هذا الدعم وقيمة المبلغ المصروف عليهم منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخ السؤال؟

2- تمت إضافة فئات أخرى للصندوق في السنوات الأخيرة من المحتاجين من غير فئة غير محددي الجنسية ما أثر على تغطية النفقات الكاملة لتعليمهم، فما الفئات المضافة وعلى أي أساس تمت إضافتهم؟

3- كم عدد الذين تمت إضافتهم للصندوق وجنسياتهم والمبالغ التي تم صرفها عليهم منذ 1/1/2014 حتى تاريخ السؤال؟

4- لماذا لا يتحمل الصندوق كامل رسوم التعليم للطلبة من فئة غير محددي الجنسية والاكتفاء بما يقارب بـ 60% من نفقات التعليم بدل التحمل الكامل لمبلغ رسوم الدراسة؟

5- ما الشروط الواجب توافرها لفئة غير محددي الجنسية حتى يتم تحمل نفقاتهم التعليمية؟

6- أعداد الطلبة من فئة غير محددي الجنسية في ازدياد وهي نتيجة طبيعية، فهل هناك طلب لزيادة قيمة الدعم للصندوق أم الوزارة مكتفية بالمبلغ الحالي؟