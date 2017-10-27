وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع حول إلغاء مشروع مجمع الوزارات المقرر إنشاؤه في محافظة الجهراء رغم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع ورصد ميزانية له.

وجاء في نص السؤال ما يأتي:

تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا يشير إلى إلغاء مشروع مجمع الوزارات المقرر إنشاؤه في محافظة الجهراء بسبب كلفته المالية العالية، وذلك رغم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع ورصد ميزانية له، وهذا ما أفادني به شخصيا وزير المالية في وقت سابق، ونظرا لأن محافظة الجهراء تعتبر من أكبر محافظات البلاد بتعداد سكاني وصل إلى 600 ألف نسمة وبسبب إهمال الحكومة للمحافظة منذ عقود طويلة ومن منطلق المصلحة العامة للمواطنين وسكان المحافظة على وجه الخصوص ومتابعتنا لإنجاز المشاريع.

وطالب فهاد إفادته وتزويده بالآتي:

٭ هل هذا الخبر صحيح؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر الأسباب؟

٭ من هي الجهة التي رفضت هذا المشروع؟

٭ إفادتي بجميع المراسلات بين وزارة الأشغال العامة إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية بخصوص هذا المشروع؟

٭ كم عدد اللجان المختصة لهذا المشروع مع إفادتي بجميع القرارات الصادرة منها؟

٭ ومن هم الوزراء المعنيون الموافقون على رفض هذا المشروع؟