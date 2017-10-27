سلطان العبدان

قال النائب السابق د.حسن جوهر إن الطائفية الدينية موجودة منذ بدء الإسلام والعصور الإسلامية ومنذ آلاف السنين، لكنها كانت بأشكال مختلفة.

وأضاف جوهر خلال الندوة التي نظمها م.عبدالله خسرو في ديوانه مساء امس الأول إن الحروب الطائفية لم تكن بين السنة والشيعة فقط، بل بين الحنابلة والهندوس والمسلمين وبورما وكلها فتن طائفية دينية.

وأوضح أن الخوف من قضية الفتنة الطائفية أنها مزعجة وممكن أن تتطور وتتفاقم في أي وقت والكويت دولة صغيرة مشكلة من مكونات مختلفة ولن تتحمل أي نوع من الخلافات.

وقال إن الأسباب لا يمكن حصرها حول هذه القضية، لافتا إلى انه عمل دراسة علمية وقدمها في المركز العربي في الدوحة خلال مؤتمر عن الشيعة العرب، حيث كانت الدراسة عن الحالة الشيعية السياسية في الكويت وأعدها بالتعاون مع ما يسمى بالمركز العربي للدراسات.

وقال انه وصل إلى قناعة بأن من الأسباب الرئيسية لاستمرار الحالة الطائفية في الكويت سبب قانوني يرتبط بهوية المواطنة والشعور بالانتماء الضيق، و«لدينا مواد دستورية ولكن لا توجد تطبيقات» بعكس الدول الأخرى.

وأضاف جوهر انه من الأهمية بمكان انصهار المجتمع مع بعضه البعض، مستعرضا مكونات المجتمع وتقسيماتهم في المناطق والأحياء وان داخل الحي الشيعي كانت الانتماءات ضيقة ونرى فريق البلوش وفريق الحساوية والبحارنة والطرف الآخر فريق الهواجر والقناعات وغيرها، وهذه التقسيمة تم الاحتفاظ بها بعد ظهور النفط وهنا المشكلة.

وقال إن احد الأسباب الرئيسية للطائفية في الكويت الحكومة لأسباب سياسية، مشيرا إلى تعريف المناطق في الكويت على أساس القبائل أو الطوائف.

وقال إن الحكومة حافظت على هذه التقسيمات لأغراض سياسية وتتحمل هي المسؤولية الأولى عن الطائفية.

واضاف إن قضية الصوت الواحد كانت تكريسا للطائفية والفئوية والقبلية في الكويت وصار الطرح الطائفي ضمانا للأصوات. واستعرض بعض الأمثلة خلال حديثه من خلال اطروحات المرشحين، حيث إن صاحب الصوت الأعلى عن الطائفية ينجح بأصوات عالية.

وقال إن الطائفية صار معها التفاف ومطالبة من البعض بمواقف. وكان هناك من يثير الطرف السني على الشيعي.

وكان عبدالله خسرو بين ان الندوة تتحدث عمن وراء الشحن الطائفي، منتقدا الدستور الكويتي ومطالبا بتعديله، وقال إن الكويت ليست بها ديموقراطية حقا.

ولماذا هناك تقييد للحريات وتعيين بعض الوزراء يكون بدون خبرة وبنظام المحاصصة؟