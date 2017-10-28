قدّم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه ما يأتي: يعد طب الأطفال من أبرز التخصصات الطبية التي ازدادت مساحتها بين مختلف أنواع الطب وأقسامه نظرا لكبر الشريحة التي يستهدفها هذا التخصص، فطب الأطفال هو فرع أصيل من فروع الطب والذي يهتم ويستهدف الأطفال بشكل رئيس.

وتعاني أقسام طوارئ الأطفال بالمستشفيات من ازدحام شديد في أعداد المراجعين والمرضى، ونسبة كبيرة من الحالات تعد بسيطة ومستقرة والتي يمكن معاينتها وعلاجها في المراكز الصحية أو المستوصفات، ولكن العديد من المراكز الصحية إمكاناتها ضعيفة جدا ولا يوجد بها سوى الطب العام وعيادة أسنان واحدة فقط وتفتقر إلى مختلف التخصصات الأخرى.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

1 ـ استحداث قسم لطب الأطفال، وتوفير أطباء أطفال داخل كل مستوصف في الكويت يقدم الرعاية الصحية للأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة حتى سن البلوغ، وتوفير الطاقم الطبي لهم من أجل رعاية طبية أفضل لأطفال الكويت.

2 ـ سرعة الربط الإلكتروني بين ملف الطفل في مركز الرعاية الأولية وملفه في وحدة الطوارئ في المستشفى.

3 ـ تطوير المراكز الصحية بشكل عام وتزويدها بجميع التخصصات، والأجهزة والأدوات الطبية لتخفيف الضغط على المستشفيات، فضلا عن تزويدها بالكفاءات الطبية والتمريضية، وزيادة عدد الأطباء في مختلف التخصصات، والعمل على مدار 24 ساعة.