رشيد الفعم

يعكف أغلب النواب على صوغ مقترحاتهم التي ستطرح خلال الاجتماع المرتقب في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الأسبوع الجاري.

مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن هناك مقترحا سيطرح هدفه منع أو التخفيف من التصعيد غير المبرر وذلك بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، يقتضي أن تقدم الحكومة بدائل عن التصعيد، أهمها إنجازات ملموسة لدى المواطن.

وأشار المصدر الى ان هذا التوجه من شأنه الوصول الى وفاق سياسي بين السلطتين للتركيز والتفرغ لإقرار القوانين ذات الطابع التنموي التي تحتاج اليها البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر ان النواب يعتزمون التركيز على تفعيل لجنة الأولويات، بحيث تأخذ دورها المنوط بها وبالصورة التي يجب ان تكون عليها وبدعم من رئيسي السلطتين على ان تكون قرارات اللجنة خارطة طريق المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر ان الرئيس مرزوق الغانم سيطرح على النواب عدة رؤى وأفكار من شأنها الإبقاء على مبدأ التعاون بين الحكومة والمجلس وعدم المبالغة في الممارسة السياسية بحيث تكون المبادئ الدستورية موجهة لأهدافها الحقيقية والصحيحة.