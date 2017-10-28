توجه وفد نيابي كويتي برئاسة د.وليد الطبطبائي الى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم للمشاركة في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

وسيناقش البرلمان العربي في هذا الدور الاوضاع العربية الراهنة في ضوء الازمات التي تمر بها البلدان العربية وجهود البرلمان العربي لتدعيم العمل العربي المشترك.

وتعقد لجان البرلمان العربي اجتماعاتها ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة ما أنجزته اللجان في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي إلى جانب التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الموحدة وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة .

ويضم الوفد في عضويته إلى جانب الطبطبائي كلا من النائبين علي الدقباسي وخالد العتيبي.