بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.أمل عبدالله القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.

ودعا الغانم المولى جلت قدرته أن يرحم الشهيد وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا وإلى رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الانفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل للشرطة في منطقة جد حفص وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة عدد منهم.

وأكد الغانم في برقيتيه التضامن الكامل مع الأشقاء في البحرين في مواجهة آفة الإرهاب، مشددا على التأييد التام لكل الإجراءات التي تقوم بها البحرين لحفظ أمنها واستقرارها.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك جان هماشيك، ورئيس مجلس الشيوخ ميلان شتخ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.