أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 6 طلبات لتشكيل لجان برلمانية وهي الشباب والرياضة والإسكان وتحسين بيئة الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والأسرة والبيئة وفيما يلي التفاصيل:
تقدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة الشباب والرياضة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
قدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح وماجد المطيري طلباً بإنشاء لجنة الإسكان ويتكون عدد أعضائها من 5 نواب.
تقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة تحسين
بيئة الأعمال ويتكون عدد أعضائها من 5 نواب.
قدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح وأسامة الشاهين وماجد المطيري طلبا بإنشاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكون عدد أعضائها من 5 نواب.
تقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة شؤون المرأة والأسرة ويتكون عدد أعضائها من 5 نواب.
قدم النواب د.عادل الدمخي ود.عبدالله الكندري وعبدالله فهاد طلبا باستمرار لجنة البيئة بسابق أعضائها الثلاثة.
ونص الطلب على ما يأتي:
نظرا لانتهاء مدة لجنة البيئة بانتهاء دور الانعقاد ونظرا لوجود اقتراحات برغبة وموضوعات بيئية متعلقة بالمدة السابقة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب استمرار اللجنة بسابق أعضائها الثلاثة.