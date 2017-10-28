

كشف عضو مجلس الامة الكويتي وعضو البرلمان العربي علي الدقباسي اليوم عن أن دولة الكويت تستعد للتقدم بمقترح لتطوير الجامعة العربية خلال اجتماعات البرلمان العربي الذي ستنعقد في الخرطوم غدا الأحد.

وقال الدقباسي ان ممثلي الكويت في البرلمان العربي سيتقدمون بمقترح لتطوير الجامعة العربية بشكل يمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة الحالية التي تواجه الامة العربية انسانيا وسياسيا واقتصاديا مضيفا ان دور الجامعة العربية حاليا اقل من الطموح لمواجهة التحديات الراهنة.

واشار الى حزنهم كممثلين للامة العربية وهم ينظرون للعديد من الازمات ومنها اللجوء والتصحر والفقر والجهل والمرض تعصف بالعديد من الأقطار العربية داعيا الحكومات العربية إلى الدفع بتطوير الجامعة العربية او اغلاقها فالوضع الحالي للجامعة مقلق للغاية.

كما أعرب الدقباسي عن الأمل بان تنعقد اجتماعات البرلمان العربي بشكل دوري في الأقطار العربية لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات العربية على ارض الواقع مؤكدا أن "هذا سيساعد على مزيد من التفاهم وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يبدو حاليا دون طموحنا".

وكان وفد نيابي كويتي برئاسة الدكتور وليد الطبطبائي وعضوية النائبين الدقباسي وخالد العتيبي وصل الى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت للمشاركة في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

وسيناقش البرلمان العربي الاوضاع العربية الحالية في ضوء الازمات التي تمر بها البلدان العربية وجهود البرلمان العربي لتدعيم العمل العربي المشترك.

وتعقد لجان البرلمان العربي اجتماعاتها ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة ما أنجزته اللجان في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي إلى جانب التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الموحدة وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة.