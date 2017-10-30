هل قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية باعتماد خطط لتوفير الأمن الغذائي للكويت في ظل التحديات والمخاطر المحتملة؟

وجّه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الصحة د.جمال الحربي، عن خطة الطوارئ واستعدادات كل وزارة عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة للتعامل مع المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية.

ونص السؤال الأول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على ما يأتي: ركز خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أهمية القضية الأمنية في ظل التحديات والأخطار الخارجية في الإقليم وانعكاساتها على الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد.

لذا، يرجى موافاتنا بالآتي: هل قامت وزارة الدفاع بدراسة وتقييم المخاطر الداخلية والخارجية الحالية والسيناريوهات المحتملة مستقبلا في الخليج العربي والإقليم وارتداداتها على الكويت؟ وما استعدادات وزارة الدفاع عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة للتعامل مع المخاطر الخارجية الحالية والمستقبلية.

ونص السؤال الثاني إلى وزير الصحة على ما يأتي: ركز خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أهمية القضية الأمنية في ظل التحديات والأخطار الخارجية في الإقليم وانعكاساتها على الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد، لذا ومن منطلق مسؤولية الوزير الموجه إليه السؤال عن وزارة الصحة ومسؤوليته كذلك عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية. لذا يرجى موافاتنا بالآتي: ما استعدادات وزارة الصحة عبر مؤسساتها وقطاعاتها ومستشفياتها ومراكزها الصحية المختلفة للتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية (تقارير، لجنة طوارئ،)؟ وهل توجد لدى وزارة الصحة استعدادات للمخزون الدوائي والطبي بما يكفل التعامل والاستعداد مع أي أخطار قادمة؟ وهل توجد خطة طوارئ لوزارة الصحة معدة تمت تجربتها للتعامل مع أي تحديات أو مخاطر أمنية أو طبية؟ وهل قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتقييم واقع المخزون الغذائي للكويت؟ مع موافاتي بالدراسات التي تمت في هذا الشأن وتوصيات الهيئة في هذا الشأن، وهل قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية باعتماد خطط لتوفير الأمن الغذائي للكويت في ظل التحديات والمخاطر المحتملة؟ وهل باشرت العمل بتلك الخطط؟

ونص السؤال الثالث إلى وزير الداخلية على ما يأتي: ركز خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة على أهمية القضية الأمنية في ظل التحديات والأخطار الخارجية في الإقليم وانعكاساتها على الكويت وضرورة العمل على تفادي تلك المخاطر والتهديدات والتصدي لها وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، وانطلاقا من التوجيه السامي لخطاب سمو أمير البلاد، لذا يرجى موافاتنا بالآتي: هل قامت وزارة الداخلية بدراسة وتقييم المخاطر الداخلية والخارجية الحالية والسيناريوهات المحتملة مستقبلا في الخليج العربي والإقليم وارتداداتها على الكويت؟ وما استعدادات وزارة الداخلية عبر مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة للتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية الحالية والمستقبلية؟ وما خطط وبرامج الدفاع المدني التي رسمتها وزارة الداخلية؟