اقتراحان بشأن التركيبة السكانية وتعديل قانون هيئة الانتخاب

أعلن النائب صالح عاشور عن تزكية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد رئيسا للجنة وتزكيته مقررا لها.

وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة بحثت في اجتماعها امس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ووضع أولوياتها لدور الانعقاد الحالي.

وأوضح عاشور أن اللجنة بحثت أولويات القوانين التي ستناقش في دور الانعقاد الحالي وفي مقدمتها أولوية المشروع الحكومي الخاص بالقروض العامة، ثم المرسوم الخاص برد المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين.

وبين أن «هناك ٣ اقتراحات بقوانين مدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها اقتراح بشأن التركيبة السكانية، ومقترح لتعديل قانون هيئة الاستثمار، والثالث لاعتماد قواعد الحوكمة في الجهات الحكومية»، مشيرا إلى ان اللجنة بدأت نظر هذه الاقتراحات وستستكمل مناقشتها الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك مواضيع مدرجة على جدول أعمال المجلس منها تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنع أخذ فوائد على قروض المؤسسة، وتخفيض سن التقاعد للمدنيين الرجال والنساء، مؤكدا دعم اللجنة لمنع تقاضي فوائد على قروض مؤسسة التأمينات لتلك الفئة.