إضافة الكويتيات المسنات اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة قال في مقدمته: لقد دأبت الكويت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخصوصا المتقاعدين إيمانا بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، تطبيقا لما نص عليه الدستور في المادة 11 منه من أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، لذلك صدر القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين.

وجاء قانون التأمين الصحي الخاصة بالمتقاعدين (عافية) لرد الجميل لفئة المتقاعدين إلا أنه لا يشمل على أكثر من 45 مرضا، علما أن أكثر من 80% من هذه الأمراض يعانيها المتقاعد بحكم كبر السن، ومن أهم هذه الأمراض والتي لا يحق للمتقاعد الحصول على علاج لها أمراض اﻟﺴﺮطان والأورام الخبيثة والحميدة وﺟﺮاحات الدماغ والقلب والرئة والأعصاب وزراﻋﺔ الأﻋﻀﺎء وﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ بالإضافة إلى الأمراض المرتبطة بنقص المناعة واﻟﺘﻬﺎب الكبد الوبائي وأي أﻣﺮاض معدية أﺧﺮى أو أوﺑﺌﺔ، إلى جانب الأمراض اﻟﺴﺎرﻳﺔ التي تختص وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﻼﺟﻬﺎ، وكذلك المعدات والأجهزة الطبية والأطراف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ مثل الكراسي والعكازات وسماعات الأذن.

ونص الاقتراح على ما يلي: التوسع في بطاقة التأمين الصحي للمتقاعدين كبار السن (عافية) بحيث تشمل الأمراض والأدوية التي لم يتم إدراجها سابقا ومنها على سبيل المثال أمراض وضع دعامات القلب لعمليات القسطرة وأمراض تبديل الركب والمفاصل والأورام الحميدة والخبيثة وزراعة الأسنان الثابتة بالإضافة إلى صرف المستلزمات الطبية مثل الكرسي المتحرك لمن يحتاجه، ويصدر وزير الصحة قرارا بإضافة شريحة المواطنات الكويتيات المسنات (ربات البيوت) اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية ومسجلات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من عمر 40 عاما فما فوق، طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين التي أجازت (لوزير الصحة) إضافة شرائح أخرى بقرار للاستفادة من القانون، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) ضمن مشروع التأمين الصحي (عافية) طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين التي أجازت (لوزير الصحة) إضافة شرائح اخرى بقرار للاستفادة من القانون.