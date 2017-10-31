ماضي الهاجري - بدر السهيل

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إبلاغه رسميا بتقديم الحكومة استقالتها، وصدور أمر أميري بقبول هذه الاستقالة.

وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس الاثنين أنه سيعلن هذا الأمر في بداية الجلسة المقرر عقدها غدا في مجلس الأمة، ومن ثم يرفع الجلسة. وأكد أنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة والنائب الأسبق عادل الصرعاوي الذي أعلن انه سلم الرئيس الغانم التقرير السنوي لديوان المحاسبة وتم ادراج الحوكمة وادارة المخاطر والتنمية المستدامة في التقرير، وقال الصرعاوي: بينا ملاحظات الديوان للمجلس وناقشنا كيفية تفاديها في المرحلة المقبلة.

وبين الصرعاوي ان هناك وزارات التزمت بمعالجة الملاحظات واخرى تكررت مخالفاتها ونتطلع الى تعاون الحكومة والمجلس من اجل معالجة الملاحظات المتبقية. واوضح الصرعاوي ان التقرير السنوي رصد مخالفات كبيرة في كافة الجهات الحكومية، وديوان المحاسبة على استعداد للاجتماع مع لجنة الميزانية.