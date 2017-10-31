أعلن النائب يوسف الفضالة أمس عن صدور قرار باللائحة التنفيذية للاقتراح برغبة الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي بشأن العربات المتنقلة، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء مدينة المشاريع الصغيرة.

وقال الفضالة في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه ليس مؤيدا لإصدار القرار الخاص بالعربات المتنقلة بشكله الحالي، مشيرا إلى أنه من الممكن التعديل عليه إذا تبين وجود أي مشاكل في التطبيق. ورأى أن صدور هذا القرار لا يعد إنجازا وليس هو الطموح، معتبرا أن الخطوة جاءت متأخرة من وزارة التجارة، لكن «ان تصل متأخرة خير من ألا تصل». وأكد الفضالة أن هناك قرارات وقوانين كثيرة تخص الشباب المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة سترى النور قريبا.

وكشف عن إرسال مسودة القانون بتعديل الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن أصحاب المهن والمشاريع الى عدد من الجمعيات المهنية ومنها جمعية الاقتصاديين وجمعية المحامين ولجنة متابعة قوانين مجلس الأمة ومجموعة «مبادرون».

واعتبر الفضالة أن هذه الخطوة تأتي من أجل النظر في أي تعديلات تقدم من قبل تلك الجمعيات من أجل تقديم الاقتراح بقانون بشكل متكامل، آملا صدور هذا القانون في المجلس الحالي. وأعلن عن عزمه التقدم باقتراح بقانون إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال بعد تشكيلها لإنشاء «مدينة المشاريع الصغيرة»، موضحا أن هذه المدينة تمتد على مساحة 6 كيلومترات وتشمل المشاريع الصغيرة بأشكال مختلفة ومقسمة إلى سكن عمال ومناطق صناعية ومكاتب لأصحاب المشاريع. وتمنى الفضالة أن تطبق جملة القرارات والقوانين المنجزة في لجنة تحسين بيئة الأعمال منذ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي خلال الفترة المقبلة.

وتوجه الفضالة في ختام تصريحه بالشكر لأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال ومكتبها الفني، وإلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والفريق التابع له لجهودهم في هذا الجانب.