وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وقال في مقدمة سؤاله: لما كان الاهتمام بالرقابة على المال العام أمرا مهما جدا، ولتلك الرقابة من أثر إيجابي للمحافظة على المال العام، فقد نما إلى علمي وجود بعض التجاوزات في ترسية مشروع صالات الاستقبال في وزارة الخارجية. وطلب إفادته بالآتي:

- اسم الشركة المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، وهل تم إجراء مناقصة عليه حصلت بموجبها الشركة على العقد وطبيعة العقد؟ وتاريخ بدء العمل والتاريخ المقرر لتسلم العمل؟ وما تلك الشركات التي تنافست على المشروع؟ وترتيب كل شركة وقيمة تسعير كل شركة للعقد.

- ما اسم الاستشاري المصمم والمشرف على المشروع؟ وما قيمة تكلفة المشروع عند التصميم؟ ومقدار التكلفة التقديرية الأصلية؟ وإفادتي بقيمة العقد للمقاول الفائز. هل تم تقييم آخر لتكاليف المشروع من أي جهة أخرى؟

- يرجى إفادتي بأسماء من قاموا بدراسة الترسية على المقاول وأسماء أعضاء اللجنة الفنية ورأي أعضاء هذه اللجنة وتزويدنا بمحاضر اجتماعاتها.

- هل تم توقيع المحاضر من الوزير أم من وكيل الوزارة أم من الوكيل المساعد؟ يرجى إفادتي بذلك.

- هل صدرت أوامر تغييرية على تنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عنها وتاريخ إصدارها وقيمتها ومن قام بطلبها.