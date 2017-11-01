إرجاء النظر في اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب لمزيد من الدراسة

قررت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مخاطبة مجلس الأمة لطلب إحالة مشروعين بقانونين بالموافقة على الاتفاقيتين الموحدتين لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحث النواحي الفنية والقانونية والدستورية، على أن تزود لجنة الشؤون الخارجية بالرأي النهائي.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة امس، إن اللجنة اتفقت على إرجاء النظر في مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب لمزيد من الدراسة، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة المالية في اجتماع لاحق لمناقشة مشروع قانون بالموافقة عـلى اتفاقية للتعاون التقني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية البرازيل، نظرا لوجود تحفظ لدى الوزارة.

وبيّن أن اللجنة رأت تأجيل مناقشة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الى حين استقرار الأمور في سورية.

واوضح أن اللجنة صوتت بالموافقة على مشروع قانون اتفاقية انضمام الكويت لاتفاقية باريس لتغيير المناخ. وذكر أنه تمت مناقشة مشروع قانون الموافقة على اتفاقية النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي من حيث المبدأ، والاتفاق على دعوة الجهات المختصة لمناقشتها في المشروع في اجتماع لاحق.

وأكد أنه تمت الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي بين الكويت والهند واتفاقية مماثلة مع بروناي، وإحالتهما إلى المجلس.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر، وتم الاتفاق على دعوة وزير العدل ووزير الداخلية لمناقشتها في هذه القضية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين الكويت والعراق، وقررت اللجنة دعوة الجهات المختصة لبحث هذه المواضيع.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الكتابية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الكتابية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

وقال إن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال الرسالة الواردة من لجنة الأولويات حول تحديد اولويات لجنة الشؤون الخارجية، وقررنا تحديد هذه الأولويات ورسم خارطة عمل اللجنة في اجتماع لاحق.