قدم النائب نايف المرداس اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: مع ازدياد عدد الطالبات الكويتيات المبتعثات للدراسة للخارج مع اولياء امورهم سواء كانوا آباء او امهات الطالبات اصبح من الضروري تعديل قرار وزير التعليم العالي رقم 58 لسنة 2013 بشأن لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتحديدا المادة 22 والتي تخص العلاج في حالة المبعوثين على افراد اسرة المبعوث (الزوج ـ الزوجة ـ الاولاد) وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1986 في شأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية المادة 16 والتي تنص على معاملة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها وثلاثة من اولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج، بحيث تتكفل الدولة بعلاج الطالبة المبتعثة ووالديها وزوجها وابنائها ولا يقتصر على زوجها وأبنائها كما هو معمول حاليا لأن كثيرا من الطالبات المبتعثات للدراسة بالخارج غير متزوجات وتكون برفقة والديها اثناء الدراسة، وبطبيعة الحال سيحتاجن الى رعاية الطبية، فيجب على الدولة ان تتكفل بعلاجهن وذلك اسوة بتكفل الدولة بعلاج زوجها اذا كانت متزوجة وابنائها، وكذلك من غير المنطقي ان تتكفل الدولة بعلاج زوج الطالبة المبتعثة وان تترك والديها من دون ان تتكفل الدولة بعلاجهم بحيث ان من هم اولى بأن تتكفل الدولة بعلاجهم لأنهم من يساندون ويتولون رعاية ابنتهم المبتعثة ومساعدتها على استكمال دراستها بنجاح.

ونص الاقتراح على ان يشمل العلاج بالخارج والدي الطالبة المبتعثة غير المتزوجة.