طالب النائب مبارك الحجرف الحكومة بإبداء روح التعاون مع المجلس في تشكيلها المرتقب واستبعاد عناصر التأزيم، مؤكدا في الوقت ذاته أن استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاهز في حال عودتها للوزارة.

وأكد الحجرف في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة جاهزية استجواب الوزيرة حال وجودها ضمن التشكيل الحكومي الجديد معتبرا أن عودتها ستفتح المجال لمساءلتها (إن عدتم عدنا).

وأشار إلى أن محاور الاستجواب من الوزن الثقيل وأنه كتب بشكل احترافي ومتقن، آملا أن يسود روح التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة.

ودعا الحجرف سمو رئيس مجلس الوزراء المقبل أن يأتي بتشكيل متناغم مع مجلس الأمة لخدمة البلد.