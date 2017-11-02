وجّه النائب د.محمد الحويلة سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عن مصير مشروع غرب هدية السكني وهل قامت وزارة النفط بالتنازل لمؤسسة الرعاية السكنية عنه.

ونص السؤال على ما يأتي:

إن مشروع غرب هدية الاسكاني حال تفعيله من شأنه أن يسهم في إزالة المعاناة عن كاهل عدد لا يستهان به من المواطنين وقد وضع على سكة التنفيذ الا انه اصطدم برفض شركة نفط الكويت بأن هناك آبار نفط ضمن نطاق المشروع وأخرى أنه سوف يتم بناء وحدات سكنية للمديرين في الشركة، ما جعلها مشكلة تشكل معاناة حقيقية للناس المعنيين بهذا المشروع، وإذا كان لشركة نفط الكويت اعتباراتها وهي اعتبارات استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النفط الذي هو العصب الأول للاقتصاد الكويتي، ففي المقابل للناس الذين يعانون من هذه المشكلة أيضا اعتباراتهم التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ومن المؤسف حقا أن يلغي هذا المشروع الذي كان مقررا له أن يستوعب أربعة آلاف وحدة سكنية، بمعنى أن هناك أكثر من أربعة آلاف أسرة كويتية باتت تشكل مشكلة مضافة الى الأزمة السكنية في البلاد لأن المطلوب تأمين الرعاية السكنية لهم.

مع العلم أن بناء هذا المشروع سوف يكون أسهل من بناء بعض المناطق السكنية الأخرى وذلك لوجود بنية تحتية وطرق سريعة بالقرب من المشروع وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف والماء والكهرباء والطرق وسوف توفر الكثير من المال والوقت وتخدم عددا كبيرا وتحقق رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية وايضا يعتبر هذا المشروع من ضمن أهداف معالجة القضية الإسكانية التي هي من أولويات المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ تزويدي بما تم بخصوص مشروع غرب هدية السكني وما مصيره وهل قامت وزارة النفط بالتنازل لمؤسسة الرعاية السكنية عنه أم لا؟ وهل هناك أي حلول أخرى اتخذتها المؤسسة تجاه هذا المشروع مع تزويدي بها؟

2 ـ يرجى إفادتنا بجميع المراسلات بين وزارة النفط (شركة نفط الكويت) ووزارة الدولة لشؤون الإسكان أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن.