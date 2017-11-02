تعاني بعض المدارس التابعة للدولة بفئتيها البنين والبنات من عدم توافر غرفة انتظار للطلبة بعد الانتهاء من الدوام المدرسي خاصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ما يتسبب في تواجد أبنائنا خارج أسوار المدرسة، معرضين بذلك للخطر أو لحدوث مشاجرات بين الطلبة، ناهيك عن تعرض الطلبة للعوامل الجوية في فصلي الصيف والشتاء.

ونص الاقتراح على: تقوم وزارة التربية بتخصيص غرفة انتظار قريبة من أبواب خروج الطلاب والطالبات بعد انتهاء الدوام المدرسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، على أن تكون واجهة الغرفة زجاجية لتسهيل عملية المراقبة من قبل المدرس المناوب.