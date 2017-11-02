عقد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستين دوفرين والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون بين الكويت وبلجيكا في مختلف المجالات.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب راكان النصف والنواب صفاء الهاشم وعبدالوهاب البابطين ود.محمد الحويلة وماجد المطيري وأسامة الشاهين وسعود الشويعر وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي وسفير مملكة بلجيكا لدى البلاد أندي ديتاي.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيفة الزائرة والوفد المرافق لها في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.

يذكر أن رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي وصلت والوفد المرافق لها الى البلاد مساء امس الاول في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.