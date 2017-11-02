استفسر عن قيمة المبالغ المسددة للشركة والمتبقي منها

وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن شركة أتنا الأميركية، وطالب النصف تزويده بالآتي: متى بدأ العمل في عقد شركة أتنا الأميركية مع وزارة الصحة؟ ومتى انتهى العقد؟ وما أسباب انهاء العقد وعدم التجديد؟ يرجى تزويدي بخطاب عدم الرغبة في التجديد.

وما قيمة جميع الفواتير(الإلكترونية) الصادرة من شركة أتنا إلى المكتب الصحي في أميركا منذ بداية العقد حتى نهايته؟ وما قيمة المبالغ المسددة لشركة أتنا؟ وكم المتبقي منها؟ وهل تنوي الوزارة دفع باقي المبالغ؟

وهل طالبت الوزارة شركة أتنا بالفواتير الأصلية؟ وما رد الشركة؟ ولماذا استمرت الوزارة في التعامل مع شركة أتنا بالرغم من اعتذار الشركة عن عدم تقديم الفواتير الأصلية؟ وهل الصرف من دون الفواتير الاصلية مخالف للقانون وانظمة وزارة المالية وديوان المحاسبة؟ ومن أمر بالصرف؟ وما قيمة المبالغ التي تقاضتها شركة اتنا الأميركية نظير 27.5% من نسبة الخصومات على الفواتير؟ ما مبررات الوزارة في رفع النسبة من 25% الى 27.5% ومن دون موافقة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة؟ ويرجى تزويدي بجميع المخاطبات الواردة إلى وزارة الصحة من ديوان المحاسبة والتي يطلب فيها التحقيق مع من تسبب في المخالفات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة؟ هل قامت الوزارة بعمل التحقيق والرد على ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما المبررات التي تمنع الوزارة من عمل التحقيق؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار الأدوية المصروفة للمرضى مقارنة بأسعار الأدوية في الصيدليات، وأورد الديوان عينة من الأدوية وأسعارها الواردة في فواتير شركة أتنا وأسعار السوق، هل قامت الوزارة أو مكتبها الصحي في أميركا بالاعتراض على هذه الاسعار؟ يرجي تزويدي بالمخاطبات من الوزارة او المكتب الصحي بما يفيد اعتراض الوزارة على هذه الأسعار.

وهل قمت أثناء وجودكم في الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي بالاجتماع مع ممثلي شركة أتنا الأميركية؟ وما سبب الاجتماع وماذا تم الاتفاق عليه؟ وهل قامت الشركة بتقديم شكوى بواسطة السفارة الأميركية في الكويت، وهل قمتم بالاطلاع عليها أو من يمثلكم؟ وما الشكوى؟ وما رد الوزارة عليها؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات بين الوزارة ووزارة المالية ووزارة الخارجية في هذا الشأن.

وهل قامت شركة أتنا الأميركية بتطبيق غرامة 9% على الوزارة على تأخرها في سداد الفواتير الإلكترونية (غير الأصلية)؟ وما قيمتها التراكمية منذ بداية العمل في العقد إلى نهايته؟