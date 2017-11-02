طالب النائب خالد العتيبي بتوفير مواقف سيارات للطلبة في الجامعات والمعاهد وكذلك المراجعون في المصالح والجهات الحكومية والمستشفيات قبل تنفيذ قرار سحب السيارة التي تقف على الرصيف.

وتساءل العتيبي في تصريح صحافي، كيف تطلب مني الالتزام بالقانون في الوقت الذي تعاني منه مناطق الكويت كافة من عدم وجود مواقف سيارات لأسباب الجميع يعرفها، معتبرا أن ذلك يرجع إلى تراكم أخطاء سنوات عدة.

وأكد العتيبي أن المواطن لا ينقصه المزيد من الأعباء فيكفي ما يعاني منه يوميا ويجب ألا يتم تحميله أخطاء الغير.

وطالب العتيبي في ختام تصريحه بعدم التعسف في تطبيق القانون وإبداء المرونة الكافية مع الطلبة ومراجعي المستشفيات والنساء وكبار السن قبل سحب السيارة.