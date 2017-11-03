تقدم النائب د.حمود الخضير باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدينة صناعية متكاملة، تكون بعيدة عن المناطق السكنية، وتتضمن مشروعات صناعية ذات قيمة عالية في مختلف المجالات وإنشاء مدينة سكنية للعمال بالقرب من هذه المدينة الصناعية.

وأوضح د.الخضير أن هذا الاقتراح يأتي منسجما مع حرص صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على دعم الاقتصاد الكويتي، وتأكيد سموه على أهمية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتوفير بنية أساسية ملائمة من خلال مواكبة النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع، وإتاحة المجال للاقتصاد الكويتي لينافس اقتصادات المنطقة، وتشجيع الاستثمار حتى تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا للمنطقة وللعالم.