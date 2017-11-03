وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وقال في مقدمة السؤال: نمى إلى علمي وجود مجموعة من الطائرات خارج خدمه التشغيل منذ تاريخ 1/7/2017م وتشير المعلومات إلى أن هذه الطائرات منها طائرتان من نوع 3777 – 200 وأربع طائرات أخرى من نوع a340.

وطالب بتزويده بالآتي:

1- ما الأعداد الفعلية للطائرات المتوقفة عن العمل ونوعها؟ وما الأسباب التي أدت إلى إيقاف تشغيل هذه الطائرات عن الخدمة؟ يرجى تزويدي بالتقارير الفنية التي على أساسها تم إيقاف هذه الطائرات عن التشغيل.

2- أين توجد الطائرات المتوقفة عن الخدمة؟ وما كلفة أجور خدمة الإيقاف (parking) لتلك الطائرات شهريا؟ وكيف تتم تغطية هذا المبلغ؟

3- ما الخسائر الفنية والمالية الناتجة عن عدم الاستفادة من تشغيل الطائرات المتوقفة عن العمل؟

4- هل تدخل هذه الطائرات ضمن جدول الصيانة الدورية؟ إن كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بإجمالي التكلفة المالية لكل الطائرات المتوقفة عن التشغيل حتى تاريخه.

5- هل تمتلك الشركة خطة لإعادة تشغيل الطائرات المتوقفة عن العمل أو عرضها للبيع؟ إن كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بالمحاضر والوثائق كافة الدالة على ذلك، وإن كانت الإجابة لا فيرجى ذكر الأسباب.