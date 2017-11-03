وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن تمديد محفظة البنك الصناعي بشأن الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة وتشكيل مجلس إدارة البنك.

ونص السؤال على الآتي: الاستفسار عن البنك الصناعي بشأن المحفظة الخاصة بتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة المعمول بها استنادا للقانون رقم (10 لسنة 1998)، وما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة البنك.

وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:

1- كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة البنك الصناعي متضمنا مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وسنوات خبرتهم العملية ومدة خدمتهم بعضوية مجلس إدارة البنك.

2- نسخة من القرار المعتمد بشأن مد أجل محفظة البنك الصناعي لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة، وتحديد رأس المال الجديد للمحفظة بعد مدة الأجل.

3- ما الدراسة التي اعتمد عليها البنك الصناعي بحجة تمديد محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة؟ وما المبررات التي أخذت بعين الاعتبار لطلب زيادة رأس المال ومد أجل العمل بالمحفظة المشار إليها؟ مع موافاتي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك.

4- تزويدي بالدراسة أو الخطة أو البحث الذي أجراه البنك الصناعي للأنشطة التي تغطيها المحفظة ولا تغطيها المؤسسات الرسمية الأخرى بالدولة.

5- هل قام البنك الصناعي ببحث أوجه التشابه بين المحفظة المشار إليها

وخدمات الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك مع بيان ما إذا كانت المحفظة تحقق الغاية نفسها التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.