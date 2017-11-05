أكد النائب خالد العتيبي أن مجلس الأمة وحده وأعضاءه الخمسين المنتخبين هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الكويتي بجميع فئاته وأطيافه وفقا للدستور.

ورفض العتيبي في تصريح صحافي الدعوات الأخيرة التي تطالب بإنشاء مجلس يضم أطيافا أومكونا اجتماعيا من شأنه أن يقلص من صلاحيات مجلس الأمة المنتخب لأشخاص يسعون لرسم خريطة سياسية جديدة تتوافق مع أجندتهم المتعارضة مع دولة المؤسسات.

وأشار العتيبي إلى أن المحاولة الأخيرة والتي حملت عنوان مجلس القبائل والأخرى التي سبقتها وحملت عنوان (مجموعة 80) والتي ظهرت أثناء مناقشة مقترح بسط يد القضاء على أمور الجنسية (والذي سيعاد طرحه في دور الانعقاد الحالي) محاولات تؤكد أن المجلس الحالي مستهدف وأن هناك من يحرض على التخلص منه عن طريق إيهام الشارع بأنه سبب المشاكل التي تعاني منها البلاد وأنه من يصنع التأزيم.

وزاد العتيبي: لقد جاء رد الشارع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سريعا بتصديه لمثل تلك المحاولات وكان أكثرهم تصديا أبناء القبائل أنفسهم، لمعرفة الجميع أن هذه الدعوات تضرب وحدتنا في العمق وتمزق نسيجنا الاجتماعي وتصب في صالح تفكيك الوحدة الوطنية لمجتمعنا الصغير.

واختتم العتيبي تصريحه قائلا إن مجلس الأمة ونوابه لا يفرقون في أنشطتهم الرقابية والتشريعية بين سني وشيعي أو قبلي وحضري، وعليه سيظل ولاؤنا للكويت وصاحب السمو أمير البلاد ولشعب الكويت الذي ندافع عنه وعن مكتسباته ووحدته ومؤسسات دولته بقسمنا الدستوري الذي أقسمناه.