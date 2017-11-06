أول سلاح في مواجهة هذه الأخطار هو تحصين جبهتنا الداخلية والوقوف عملاً وليس قولاً خلف القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير

استنكار شديد لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة





سامح عبدالحفيظ

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التحلي بالحكمة في التعامل مع التطورات الإقليمية والأحداث الخطيرة المتسارعة، كاشفا عن أنه بصدد نقل رسالة مهمة من صاحب السمو الأمير إلى النواب خلال اللقاء الذي سيعقد في مكتب المجلس غدا الثلاثاء.

وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين إن الأوضاع الإقليمية تمضي بوتيرة متسارعة جدا مع ما تحمله من أخطار وتحديات خطيرة، وهو ما يستدعي منا الحكمة والتبصر والحنكة في التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي الخطير.

وأوضح أنه سيوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور لقاء تشاوري في مكتب المجلس لنقل رسالة «مهمة» من صاحب السمو الأمير إلى النواب، داعيا الجميع إلى تحصين الجبهة الداخلية والتركيز على الأولويات، لاسيما في ظل الظروف الخارجية والأخطار الحقيقية التي نعيشها.

وأضاف: لابد من الحديث بكل شفافية حول كل التطورات، مؤكدا أن أول سلاح في مواجهة هذه الأخطار هو تحصين جبهتنا الداخلية والوقوف عملا وليس قولا خلف القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير.

وقال: نسأل الله أن يوفقنا جميعا ونحن في هذه المراكز المسؤولة تجاه الشعب الكويتي الذي اختارنا لتمثيله تحت قبة البرلمان، وأن نكون على قدر هذه المسؤولية ونسأل المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يقينا الأخطار الخارجية.

من جانب آخر جدد الرئيس الغانم إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا التضامن الكامل مع المملكة قيادة وشعبا ورفض الاعتداء الآثم الذي تعرضت له أمس، سائلين الله أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وعلى دول وشعوب المنطقة.