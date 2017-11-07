أكد تضامنه التام مع الشعب الأميركي في مواجهة الإرهاب





استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د.عبدالله بن سليمان المنيع.

حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي.

وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بعد تحطم طائرته المروحية التي كانت تقله وعددا من المسؤولين في إمارة عسير.

من جانب آخر، بعث الرئيس الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس النواب بول راين أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في ولاية تكساس الأميركية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى.

وأكد الغانم في برقيتيه التضامن التام مع الشعب الأميركي الصديق في مواجهة مثل تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية.٫