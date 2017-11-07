الوضع يجعلنا لا نملك ترف التجاذبات والدخول في متاهات لن تفيد في شيء بل تزيد من الأمور تعقيدا





أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة أن الظروف الإقليمية المشتعلة والمتشابكة تجعلنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتوحيد الصفوف والجهود والحرص الدائم على استقرار الكويت فنحن وإن كنا نتمتع بفضل من الله باستقرار وحياة ديموقراطية وفق دولة المؤسسات، إلا أننا لسنا بمعزل عما تموج به المنطقة حولنا.

وقال د.الحويلة: إن هذه المرحلة الحرجة التي تلقي بظلالها على المنطقة تستوجب القلق والتصرف بحكمة من أجل الحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية بمزيد من التعاون والتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وأضاف: ان الوضع يجعلنا لا نملك ترف التجاذبات والدخول في متاهات لن تفيد في شيء بل تزيد من الأمور تعقيدا، فالأفق الخليجي والعربي ملبد بغيوم المشهد المرتبك والجميع في المنطقة يعولون على الدور الكويتي الريادي في قيادة عملية تنقية الأجواء واستعادة الاستقرار، فالجميع سيخسرون في حال لا قدر الله استمرت تلك الأزمة لفترات أطول.

وأكد الحويلة أنه على ثقة تامة في قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، لسفينة البلاد وسط تلك الأنواء التي تعصف بالمنطقة وعلينا جميعا كسلطتين تشريعية وتنفيذية أن نكون بمنزلة العون والسند لتلك السياسة الحكيمة حتى تصل بالوطن بل والمنطقة بأسرها إلى بر الأمان تحت مظلة البيت الخليجي الواحد الذي طالما كان درع المنطقة الواقية وحصنها الحصين.