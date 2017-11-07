تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة 43 مكررا للقانون رقم 12 لسنة 1963م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاءت مواده كالآتي:

المادة الأولى: يضاف بند جديد برقم 4 إلى المادة 43 مكررا من لقانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه نصه كالآتي:

متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة التي وافق عليها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية، وكذلك مدى التزام الحكومة بالمواعيد المحددة في القانون لإصدار هذه اللوائح، والقرارات اللازمة لتطبيقها.

المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم).

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي: مجلس الأمة هو السلطة التشريعية في الكويت ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ومع تزايد أعداد القوانين غير المفعلة والقوانين التي لم تصدر لها لائحة تنفيذية بالرغم من إقرارها بمجلس الأمة ونشرها بالجريدة الرسمية، فقد رأى المشرع إضافة بند جديد برقم 4 إلى المادة رقم (43 مكررا) والتي نصت على «متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة التي وافق عليها مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية، وكذلك مدى التزام الحكومة بالمواعيد المحددة في القانون لإصدار هذه اللوائح، والقرارات اللازمة لتطبيقها».

ووجه الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى جميع الوزراء - كل فيما يخصه - يستفسر فيه عن القوانين التي لم يصدر لها لائحة تنفيذية وجاء نصه كالآتي:

أصدر مجلس الأمة العديد من القوانين على مختلف الفصول التشريعية إلا أن هناك العديد من القوانين المحالة للوزارة ولم يتم وضع لوائح تنفيذية لها، وأيضا العديد من القوانين التي صدر فيها لائحة تنفيذية ما زالت معطلة، ما ترتب على ذلك الكثير من السلبيات وتمت استباحة التعدي على المال العام.

يرجى إفادتي وتزويدي بما يأتي:

1 - هل توجد قوانين تم إقرارها بمجلس الأمة وأحيلت إليكم ولم يتم إصدار لائحة تنفيذية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عددها؟ وما مبررات ذلك؟

2 - هل هناك قوانين أقرها مجلس الأمة ولم تتم إحالتها إليكم لعمل اللائحة التنفيذية لها؟ وهل تمت متابعة الأسباب ومعالجتها؟

3 - هل توجد قوانين تم إصدار لائحة تنفيذية لها ولم تفعل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم يبلغ عدد هذه القوانين منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم إصدارها؟

4 - ما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى سيتم الانتهاء من اللوائح التنفيذية السابقة؟